Sciopero clima: Zizek, Greta è come Antigone, 'irremovibile'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Sono favorevolissimo al movimento lanciato da Greta in Svezia che sta prendendo piede in tutto il mondo". Lo dice il filosofo sloveno Slavoj Zizek, parlando del movimento dei giovani contro i cambiamenti climatici di cui Greta Thunberg è diventata il simbolo.

"Greta - che ha una forma di autismo ed è, come spesso sono le persone con questo disturbo, dogmatica, priva di sfumature e non dialoga - mi sta proprio bene così e sono contento che sia donna, poco dialogante e molto brutale" spiega Zizek, stasera protagonista di un atteso incontro a 'Libri Come' a Roma, sul potere all'epoca della postumanità. "Greta, così come Antigone che va da Creonte e gli dice 'voglio seppellire mio fratello e non si discute', è irremovibile. Gli scienziati ci hanno spiegato tutto quello che c'è da sapere sul clima e quindi è inutile cincischiare. Non c'è da aspettare. Quelli che stanno al potere cercano di colpevolizzarci, ma bisogna essere radicali" sottolinea Zizek. (ANSA).