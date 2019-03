Nuova Zelanda: Conte, inaccettabile odio

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai feriti dei vili attacchi di #Christchurch.

Persone inermi colpite mentre erano in un luogo di preghiera. È inaccettabile qualunque forma di intolleranza, odio e violenza".

Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter.