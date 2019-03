Sciopero Clima: in Germania ragazzi in piazza in 224 città

(ANSA) - BERLINO, 14 MAR - Domani i ragazzi tedeschi di Fridays for Future saranno in piazza in 224 città e paesini per unirsi allo sciopero mondiale sul clima. La lunga lista delle dimostrazioni cittadine, dalle più grandi alle più piccole, è visibile sul sito tedesco di fridaysforfuture.de. I giovani di Fridays for Future Deutschland hanno dato vita ad un'operazione di raccolta fondi in sostegno al movimento che si sta vertiginosamente impennando di ora in ora, raggiungendo la soglia di 49.000 euro. Martedì scorso 12.000 scienziati tedeschi, austriaci e svizzeri hanno firmato un appello in sostegno delle dimostrazioni dei ragazzi. (ANSA).