Via della Seta: Salvini, il memorandum non è testo sacro

All'indomani del vertice al Quirinale con il via libera al dossier, il vicepremier Salvini resta prudente sull'intesa fra Italia e Cina e spiega che il memorandum 'non è un testo sacro, si può modificare, si può migliorare' in una conferenza stampa a Montecitorio. E ribadisce che dirà no se ci sarà 'il solo lontanissimo dubbio' che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale. Il suo omologo 5Stelle Di Maio si dice intanto 'contento che nel Governo ci sia totale accordo'. "Stiamo leggendo. Ma il memorandum non è un testo sacro, si può modificare, si può migliorare".

LA DIRETTA