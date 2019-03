Tav, Conte: "Referendum non é previsto"

(ANSA) - CALTANISSETTA, 12 MAR - "Chiamparino non mi ha mai chiamato e il referendum sul Tav non è previsto. Non ci sono gli strumenti giuridici, se qualcuno li dovesse introdurre ben venga ma non è all'ordine del giorno". Così il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti nel cantiere della statale Agrigento-Caltanissetta.