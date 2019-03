Pd contro Conte, vergogna la foto che taglia la torta a forma di ponte

Il Pd all'attacco contro la foto del premier, Giuseppe Conte, che taglia una torta a forma di ponte scattatalunedì allo stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio (Verona). Scoppia anche la polemica sui social e #ponteMorandi diventa a lungo il primo trend di Twitter.

"E' una indecenza che offende i parenti delle vittime e l'intera città di Genova, che ogni giorno si trova a lottare con le difficoltà create dal crollo del ponte Morandi. Altro che torta!", tuona Raffaella Paita, capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera.

IL POST

"Le torte - spiega Paita - si tagliano per festeggiare un evento lieto. Qual è l'evento che Conte ha inteso festeggiare con il suo indegno taglio della torta? Ce lo spieghi. Gli ricordiamo che sul ponte vero, non di marzapane, sono morte 43 persone, che la città è in ginocchio per l'interruzione della viabilità creata dal crollo e che, grazie alle bizze e all'incompetenza del suo ministro Toninelli, i lavori per la ricostruzione non sono ancora partiti". "La foto di Conte è la dimostrazione di quale sia livello di cinismo e disumanità a cui può arrivare la politica quando è ridotta a puro strumento di propaganda. A forza di slogan, Conte ha perso il contatto con la realtà. Si scusi immediatamente", conclude Paita.

Critico anche Luciano Nobili, deputato del Partito democratico: "43 morti, centinaia di feriti e di sfollati. E il dolore dell'intera città di Genova. Non solo avete preso i soldi da Autostrade mentre da indegni sciacalli accusavate i nostri governi. Ma ora il premier Conte taglia sorridente la torta col ponte. Non fate neanche più rabbia, fate schifo", scrive il parlamentare su Twitter