Di Maio, Brexit opportunità per italiani

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non c'è rischio per i nostri risparmi: sinora abbiamo avuto sempre garanzie sugli italiani.

Poi se ci sono realtà che vogliono spostarsi da noi tutto può essere una opportunità". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in collegamento con gli studi di "DiMartedì", su La7.