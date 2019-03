Tav: oggi il cda di Telt, avvisi al via in videoconferenza

L'appuntamento è oggi, in video-conferenza. Dopo la sospensione dello scorso 19 febbraio, torna a riunirsi il consiglio d'amministrazione di Telt, la società italo-francese responsabile della realizzazione e della gestione della futura Torino-Lione.

Partono avvisi Tav

All'ordine del giorno la conclusione della discussione sui bandi di gara da 2,3 miliardi per lo scavo del tunnel di base. Che, "in assenza di atti giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario", darà via libera alla pubblicazione degli 'avis de marchés", gli inviti a presentare candidatura per gli interventi dei lotti francesi della galleria.

Il finale è già scritto nella lettera con cui la società - costituita a Parigi il 23 febbraio 2015 con una partecipazione delle quote al 50% tra Ferrovie dello Stato italiane e Stato francese - ha annunciato al premier Conte l'intenzione di avviare la prima fase di candidatura.

Una scelta obbligata per non perdere 300 degli 813 milioni di euro della prima tranche di contributi comunitari. E per non incorrere in eventuali responsabilità, civili e amministrative.

Il presidente di Telt, Hubert du Mesnil, sarà a Parigi con gli altri componenti francesi del cda, ovvero Vincent Lidsky, Marie-Line Meaux, Laurent Pichard e Bruno Dicianni. A Parigi ci sarà anche l'italiano Mario Virano, che di Telt è il direttore generale, mentre in collegamento da Roma ci saranno gli italiani Oliviero Baccelli, Roberto Mannozzi, Stefano Scalera e Paolo Emilio Signorini.

Partecipano al consiglio d'amministrazione, ma non hanno diritto di voto, i tre osservatori, rappresentanti rispettivamente della Regione Piemonte, della Auvergne-Rhone-Alpes e della Commissione Europea.

Punto di partenza della discussione sarà la lettera in cui il premier Conte chiede a Telt - 163 dipendenti a gennaio 2019 che fino ad ora hanno gestito progetti per 60 miliardi di euro, 430 chilometri di scavi in galleria e 1.200 chilometri di linee ferroviarie realizzate - di "soprassedere dalla comunicazione dei capitolati di gara", di "evitare di assumere impegni di spesa gravanti sull'erario italiano" e si non "pregiudicare gli stanziamenti europei".

Verrà poi data lettura della risposta della società e la nota dell'altro giorno in cui il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, chiede all'Italia di dare il via all'opera.