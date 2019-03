Renzi,Salvini non ha fatto nulla,pagherà

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Salvini ha fatto molta demagogia ma non ha risolto nulla e gli italiani gli faranno pagare il conto". Lo ha detto Matteo Renzi, ospite di "L'Aria che tira" su La7. In campagna elettorale, ha affermato l'ex premier, Salvini "ha evocato i problemi, ma che hai fatto in un anno?". Renzi ha particolarmente critica il ministro dell'Interno sui risultati nel settore della sicurezza: "Salvini è uno che ha cambiato idee su tutto, ma in politica non conta la simpatia, contano i risultati: noi abbiamo fatto l'Irap, Industria 4.0, gli 80 euro.

Salvini che ha fatto?".