Tav, P.Chigi: i bandi non partono lunedì

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Si va verso il rinvio dei bandi" di Telt - società italo-francese - per la Tav. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. I bandi, sottolineano, "non partiranno lunedì.

Quanto riportato dal Sole 24 ore non è esatto". "Felice che Salvini abbia cambiato idea, la crisi era stata minacciata da lui - scrive il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefanno Buffagni su twitter -. Ci rincuora sapere che abbia a cuore il destino del governo come noi. Dobbiamo lavorare per gli italiani, c'è ancora molto da fare".