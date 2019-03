Mattarella, si approfitta donne schiave

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - La domanda di "prostitute schiave" è alimentata "da uomini, di ogni età e censo, che approfittano di queste povere donne, indifferenti davanti alla violenza, alla riduzione in schiavitù, spesso anche di fronte alla minore età delle ragazze. È un fenomeno diffuso, che, in realtà, esprime una acquiescenza se non una tacita connivenza con il crimine". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale in occasione dell'8 marzo.