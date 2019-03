Tav: fonti M5S, resta fermo il no

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - In vista dell'assemblea dei gruppi congiunti di questa sera resta fermo il "no" alla Tav. E' questa la posizione, a quanto si apprende da fonti pentastellate, ribadita in queste ore dal M5S che, alle 19 di oggi, riunirà i deputati e senatori proprio per parlare del dossier della tratta Torino-Lione.