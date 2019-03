Tav: Di Maio, non vogliamo stop cantieri

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "E' in atto una campagna mediatica senza precedenti che mira a costruire l'immagine di un governo ostile ai cantieri e allo sviluppo infrastrutturale del Paese: è esattamente il contrario". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un messaggio - letto dal viceministro all'Istruzione Lorenzo Fioramonti - al convegno "L'economia del benessere: la rivoluzione possibile", in corso alla Sala della Regina di Montecitorio.