Salvini, governo lavora bene

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - "Mi sento perfettamente a mio agio in un Governo che in nove mesi ha fatto più che altri in cinque anni". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Potenza. "Ci sono - ha aggiunto - alcune divergenze su alcuni temi però con il buon senso si risolve tutto".