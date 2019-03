M5S: Di Maio, sfida è riorganizzarsi

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - La "sfida" del M5s "adesso, per essere più efficace nel rispondere a tutte le istanze che vengono dai territori, è organizzarsi. Serve un'organizzazione nazionale e regionale". Lo sottolinea il capo politico del M5S Luigi Di Maio, a Rtl. "Il pregiudizio sul partito - rimarca - non è legato all'organizzazione, è legato al fatto che negli anni in pochi hanno deciso per molti. Io ho dimostrato, soprattutto nell'ultimo mese, che anche le decisioni più delicate le faccio prendere ai nostri iscritti, con un sistema di votazione che è discusso" ma a cui partecipano "sempre più di quelli che si chiudono in una stanza in tre. Il Movimento ha bisogno di organizzarsi e anche di condividere il percorso con alcune liste civiche che sul territorio lavorano da anni".