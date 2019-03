Protesta Fi su presidente Comm.Giustizia

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Forza Italia non partecipa al voto per la presidente della commissione Giustizia della Camera, che si é appena riunita per eleggere il successore di Giulia Sarti dimissionaria dopo il coinvolgimento nell'inchiesta sui rimborsi al M5s. "Prendiamo le distanze dal M5s e anche dalla Lega" ha detto il deputato forzista Enrico Costa, uscendo dalla commissione insieme agli altri deputati, in protesta con la probabile scelta di Francesca Businarolo del M5s, che troverebbe d'accordo la maggioranza. "É una promozione sul campo per avere presentato un emendamento sul ddl anticorruzione" ha aggiunto riferendosi a Businarolo. Il Pd proporrà la sua deputata Lucia Annibali.