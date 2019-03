Primarie Pd: Zingaretti ottiene il 67-69% delle preferenze

Tra il 67 e il 69 per cento di consensi anche se ancora non sono completi i risultati dello scrutinio nel sud Italia: è la percentuale della vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie, secondo i dati ufficiosi del suo comitato. Lo scrutinio è ancora in corso e nel pomeriggio si riunirà la commissione Congresso del Pd per i dati ufficiali.

Le percentuali variano, anche se di poco, in base ai candidati: gli ultimi dati, resi noti in nottata da Roberto Giachetti, davano Zingaretti al 66,5%, Martina al 17% e Giachetti al16,5%". Il neo-eletto segretario del Pd sarà nel pomeriggio a Torino dove incontrerà, alle 15, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. A seguire, alle 15.30, incontrerà la stampa di fronte agli uffici della Regione in piazza Castello.

Primarie Pd, trionfa Zingaretti col 70%





IL RISULTATO DI MILANO E DI BARI. Nella città metropolitana di Milano le primarie del Pd sono state vinte da Nicola Zingaretti con il 68,2% dei voti, seguito da Maurizio Martina col 19,3 e da Roberto Giachetti con il 12,5. Non è però questo il risultato più eclatante, ma quello della partecipazione: nei 351 seggi allestiti hanno infatti votato 96.874 persone, cioè il 9,5% in più del 2017. "Abbiamo scommesso sulla partecipazione, e abbiamo fatto bene - ha commentato sui social la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, soddisfatta perché "pur in un momento di sfiducia generale, è stato garantito il numero di seggi dell'altra volta, per raggiungere ogni quartiere di Milano e ogni comune della Città metropolitana". "Milano ancora una volta - ha concluso - conferma il suo dinamismo e la voglia di essere protagonista nelle scelte per il futuro, non solo del nostro Partito ma dell'Italia".

A Bari e in tutta l'area metropolitana Nicola Zingaretti ha vinto le primarie del Pd con il 64,4% dei voti. Maurizio Martina ha ottenuto il 28,1% dei voti mentre a Roberto Giachetti è andato il 7,4% delle preferenze. A Bari città la percentuale di vittoria di Zingaretti è leggermente più bassa 63,9%) rispetto a quella del resto della provincia (64,9%). In tutta l'area metropolitana hanno votato 26.656 persone, di cui 18.889 in provincia e 7.767 a Bari città. Si tratta di un dato di partecipazione nettamente inferiore a quello delle primarie del 2017 quando, probabilmente trainate anche dalla candidatura a segretario del partito del presidente della Regione, Michele Emiliano, in tutta la provincia si recarono ai gazebo complessivamente 48.536 persone