Lancio uova a sagome Pillon e L.Fontana

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Lancio di uova in piazza della Scala a Milano contro il disegno di legge sull'affido del senatore leghista Simone Pillon. Nel corso della protesta, promossa da Cub Donne, Confederazione unitaria di base, i faccioni giganti, realizzati in cartone, del ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, e del senatore Pillon, sono stati colpiti con decine e decine di uova scagliate dai promotori. Un modo per "dire no al disegno di legge - hanno spiegato - e per chiederne il ritiro immediato, anche perché Pillon vuole una famiglia da paura".