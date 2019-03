(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Per me Fincantieri era chiusa da mo'... per me sono riconfermati entrambi, sia Bono che Massolo".

Così il vicepremier Matteo Salvini risponde, a margine della conferenza stampa alla Camera, a una domanda sulle perplessità M5S su Fincantieri. (ANSA).