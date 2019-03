Tav, Casaleggio: 'Il governo cade sull'Alta velocità? Non credo'

'Non sta a me dirlo, non sta a me pensarlo. Però non credo'. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, rispondendo ai giornalisti sul rischio che il governo possa cadere a causa delle divisioni tra M5s e Lega sulla Tav. 'Penso che la base - ha aggiunto - abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema'.

A margine della tappa barese di Rousseau City Lab, Casaleggio ha detto: "Penso che il tema Tav sia già stato dibattuto anni e anni con gli iscritti, e mi sembra che la soluzione e il punto di arrivo sia sempre stato lo stesso".

Rispondendo alla domanda sul calo di consensi per il Movimento 5 Stelle, Casaleggio ha detto: "Non sono mai stato innamorato dei sondaggi, anzi tutte le volte che ho visto un sondaggio il giorno prima di una elezione puntualmente ha sbagliato di più o meno il 6%, per cui è un dato da prendere per quello che è".