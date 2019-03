Weber, Orban è sulla strada di Salvini

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Victor Orban va nella direzione sbagliata: quando si tratta di questioni di stile o di ordine democratico, ci sono delle intersezioni con il leader della Lega Salvini e con il leader del PiS, Kaczynski. Non è la mia strada né quella del Ppe". Così il candidato di punta, Manfred Weber, non esclude l'espulsione dal Ppe di Fidez, il partito del premier ungherese. "Tutte le opzioni sono sul tavolo" ha aggiunto al settimanale Der Spiegel: "Orban ha danneggiato il Ppe con le sue dichiarazioni e i suoi manifesti. Gli appelli non sono più sufficienti, prenderemo presto misure concrete".