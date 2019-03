Pd:ira sindaci,non vogliono farci votare

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "È inammissibile non allestire gazebo in ogni comune della Sicilia e, in particolare, in quelli a guida Pd, delegittimando gli stessi amministratori, per limitare la partecipazione al voto sabotando il congresso: qualcuno ha deciso di impedire la partecipazione". È quanto si legge in un documento firmato da amministratori locali e segretari di circolo di oltre venti comuni del palermitano inviato ai candidati alle primarie di domenica prossima Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giacchetti. Tra i comuni dove non è previsto un gazebo c'è Capaci, circa 13 mila abitanti.