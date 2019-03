Pd: Sky, ieri 318mila spettatori medi

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Sono stati 318mila gli spettatori medi complessivi e 1.013.836 gli spettatori unici che ieri hanno seguito il Confronto tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico, in onda su Sky TG24 alle 13 (e con successivi passaggi alle 20.30 e all'una) sui canali di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre. In particolare - segnala una nota del canale all news - la diretta delle 13 è stata seguita da 143.299 spettatori medi, nella fascia più vista del canale, registrando una crescita del 37% rispetto all'ascolto medio dei quattro giovedì precedenti.

Le interazioni social legate al programma sono state 63.100 in tutta la giornata, di cui ben 36.800 durante la diretta delle 13. In particolare su Twitter l'hashtag ufficiale, #ConfrontoSkyTG24, è balzato al primo posto dei trending topic italiani durante la messa in onda ed è rimasto tra i primi dieci anche nelle ore successive. La diretta del confronto sulla pagina Facebook di Sky TG24 ha registrato oltre 50mila visualizzazioni nell'intera giornata.