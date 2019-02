Tv: Auditel, a breve i dati relativi agli ascolti su smartphone e pc

Rivoluzione in casa Auditel. Saranno diffusi a breve i primi dati relativi agli ascolti su smartphone, pc, tablet, smart TV e vari dispositivi OTT. Ad annunciarlo il presidente della società di rilevazione, Andrea Imperiali, nel corso della Relazione Annuale 2019. "Un passaggio fondamentale che rappresenta un primato a livello continentale", ha sottolineato Imperiali, spiegando che già da dicembre la società ha iniziato la raccolta: i nuovi dati restituiscono ai broadcaster parte dell'erosione che ha interessato la tv, premiando in particolare i programmi organizzati per clip.

L'Auditel si aggiorna