Tav, Toninelli: 'La prossima settimana ci sarà una decisione'

"Entro la prossima decisione ci sara' una decisione" sulla Tav, "questo e' certo". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento al Mit.

"Nei prossimi giorni, prossime ore, facciamo un incontro con Conte e i due vicepremier e chiariremo tutto e, nonostante punto di partenza distanti troveremo una soluzione", ha aggiunto.

Nel governo, intanto, resta alta la tensione anche sul dossier dell'Autonomia con la Lega in pressing su M5s ma Di Maio che, in una intervista a 'Repubblica' puntualizza: 'Non spaccherò in due l'Italia'