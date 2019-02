Salvini, dimezzare tempi burocrazia

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - "Mi impegno a dimezzare i tempi di burocrazia, legittimazione, Tar, Corte dei Conti, la Via, l'Anac e tanti altri, perché i privati possano essere messi in condizione di fare bene il lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla consegna della nave Costa Venezia. "I numeri che arrivano dall'altra parte del mondo e europei, della locomotiva tedesca, non sono positivi, è il momento di accelerare, sostenere in ogni modo le aziende che funzionano".