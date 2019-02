Prostituzione: Salvini, sì alla riapertura delle case chiuse

"Ero e continuo a essere favorevole alla riapertura delle case chiuse. Non c'è nel contratto di governo, perché i 5S non la pensano così, però io continuo a ritenere che togliere alle mafie, alle strade e al degrado questo business, anche dal punto di vista sanitario", sia la strada giusta e "che il modello austriaco sia quello più efficiente". Così il vicepremier Salvini a margine della cerimonia di consegna di Costa Venezia, a Monfalcone, rispondendo a una domanda specifica.



Subito dopo, però, Salvini ha frenato sull'argomento, scherzando con i giornalisti.

"Non aggiungiamo però problema a problema - ha concluso Salvini - chiudiamo prima quelli aperti prima di riaprire le case chiuse".