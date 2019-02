"Perugia in Comune" candida Bellillo

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - In vista delle prossime elezioni amministrative di Perugia, il comitato civico e le forze politiche della sinistra che hanno dato vita alla lista "Perugia in Comune" comunicano che, a seguito di riunioni partecipate con il mondo dell'associazionismo e del mondo politico perugino, hanno chiesto all'ex ministro Katia Bellillo la disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco.

"Katia Bellillo - è detto in una nota - ha accettato con entusiasmo mettendo a disposizione la sua sensibilità e la sua esperienza per un progetto alternativo all'intero quadro politico cittadino". Nei prossimi giorni si terrà la presentazione alla cittadinanza della candidata, del programma e della lista.