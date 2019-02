Pd: vogliamo almeno 1 milione ai gazebo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - I candidati alle primarie del Pd puntano a grandi numeri domenica ai gazebo: nel confronto Tv su Sky Nicola Zingaretti ha indicato la cifra di un milione, mentre Maurizio Martina ha parlato di 2 milioni. Roberto Giachetti non si è sbilanciato ma ha insistito su un successo in termini numerici. "Noi siamo gli unici - ha detto Giachetti - che fisicamente selezioniamo la classe dirigente con persone che escono di casa e vanno a votare. Di Maio e' stato eletto con poche clic, Salvini con 8000 voti". "Ho negli occhi - ha detto Martina - l'entusiasmo dei ragazzi che hanno sostenuto ciascuno dei candidati. Questo e' uno sforzo collettivo a vantaggio dell'Italia e non solo del Pd: la mia previsione e' che verranno 2 milioni di persone". "Improvvisamente - ha detto Zingaretti - queste sono diventate primarie per l'Italia. Il Pd e' malato ma puo' diventare una alternativa. Tutto cio' Passa per la giornata di domenica".