Pd, la sfida tra i candidati: 'Domenica un milione ai gazebo'

Sfida tv tra i candidati per la segreteria del Pd: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti si affrontano negli studi di Roma per l'unica volta in vista delle primarie di domenica 3 marzo. I candidati hanno fatto sapere di puntare a grandi numeri domenica ai gazebo: nel confronto Tv Nicola Zingaretti ha indicato la cifra di un milione, mentre Maurizio Martina ha parlato di 2 milioni. Roberto Giachetti non si è sbilanciato ma ha insistito su un successo in termini numerici.

LA DIRETTA

"Imboscate non ne temo in Assemblea, ci sarà un confronto sui contenuti" se nessun candidato supera il 50% alle primarie, ha detto Nicola Zingaretti.

Nessuna alleanza con M5S, su questo tutti d'accordo i tre candidati alla segreteria Pd su Sky Tg 24, ma Roberto Giachetti non vuole "tornare al passato". "Qualcuno ci vuole riportare all'Unione, che una volta al governo vedeva i partiti litigare tutti i giorni - ha detto -. Voglio andare avanti, mantenendo l'aspirazione alla vocazione maggioritaria, offrire una proposta univoca al Paese".

"Nessun alleanza con M5s e con la destra e la Lega - così Nicola Zingaretti - Serve un'alleanza con le persone, empatia con chi vive la sofferenza, che vuole produrre e studiare. Il popolo del centrosinistra c'è, ma è diviso. Con i fuoriusciti? Nelle alleanze sul territorio lo vedremo".

Nel confronto anche il tema della giustizia anche dopo l'arresto dei genitori di Matteo Renzi. "La giustizia italiana é malata - ha detto Giachetti - l'ho pensato per certe cose capitate a Berlusconi, a Mastella, perfino per certe intercettazioni della Raggi. Colpisce nomi illustri e se ne parla, ma tanta gente subisce ingiustizie. Va riformata a prescindere di chi é colpito". "Rispetto per i magistrati", ribatte Maurizio Martina. E Nicola Zingaretti: "Non credo alla giustizia a orologeria".

I tre candidati alle primarie del Pd, se dovessero andare al governo, promettono che non farebbero la patrimoniale per evitare l'aumento dell'Iva. Tutti e 3 hanno insistito sulla necessità di investimenti per far tornare ad alzare il Pil e rimettere in ordine i conti pubblici.

Poi ancora: "Io sono stato in minoranza nel Pd per anni e sono sempre stato in una cornice condivisa, e diversamente dagli altri mi sono adeguato anche quando non condividevo certe scelte. Dipende dove si vuole andare - ha detto Roberto Giachetti -. Il partito è una comunità e non una caserma: non voglio posti, vado in minoranza. Se però si vuole andare con M5s o far rientrare i fuoriusciti allora non è più il mio partito". Zingaretti ribatte: "Allora resti perchè nessuno vuole andare con M5S".