Vigilanza Rai convoca Salini su violazioni pluralismo

Dopo il richiamo dell'Agcom per il rispetto del pluralismo nell'informazione nella campagna per europee e amministrative, il presidente della Commissione di Vigilanza, Alberto Barachini, ha convocato l'ad Rai Fabrizio Salini. Nella lettera di convocazione si citano anche i riscontri giunti alla bicamerale "per il tramite dell'Osservatorio di Pavia, sulla presenza di esponenti politici in varie trasmissioni".

Nell'audizione sarà affrontato anche il tema del piano industriale che sarà a breve sottoposto all'approvazione del cda.

"Barachini convoca in Vigilanza l'Ad Rai Salini dopo le ripetute violazioni del pluralismo, messe agli atti in ben 2 delibere Agcom. Bene, è stata accolta la richiesta del Pd. L'amministratore delegato del servizio pubblico deve dare spiegazioni e disporre il doveroso riequilibrio", scrive su twitter il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.