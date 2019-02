Salvini, ho dato mia parola,si va avanti

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - "Con Berlusconi e Meloni ci sentiamo sempre, perché dobbiamo chiudere la Giunta in Abruzzo che sta andando fin troppo per le lunghe. Poi c'è la sfida in Basilicata, sono vittorie locali che mi riempiono di gioia, ma a livello nazionale ho dato una parola sul governo, ho firmato un impegno e la mia parola vale più di ogni altra cosa. Dopo la probabile vittoria in Piemonte e Basilicata mi farete la stessa domanda e la risposta sarà uguale". Lo ha detto oggi a Cagliari il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.