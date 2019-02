Dissenso M5S, 3 No a stop Global compact

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - I deputati M5S Giuseppe Brescia, Valentina Corneli e Doriana Sarli hanno votato No, in Aula alla Camera, alla parte della mozione di Fdi che impegna il governo "a non sottoscrivere il Global Compact". E' quanto emerge dai tabulati dell'Aula. I tre parlamentari si sono così dissociati dalla decisione del Movimento di astenersi, insieme alla Lega, e permettere alla mozione di essere approvata. Il dissenso del M5s è stato manifestato in Aula anche da altri deputati M5s come Gilda Sportiello che è andata via polemicamente.