Di Maio, Lega pesa un terzo, M5s due terzi

Confronto sempre aperto nella maggioranza dopo l'esito del voto Abruzzese e sardo. Il leader M5s, Luigi Di Maio, dopo la conferenza stampa di ieri nella quale ha ribadito che il suo ruolo "dura altri 4 anni" ha evidenziato che nel governo: "Il peso è due terzi del Movimento 5 Stelle e un terzo della Lega". Comunque, ha aggiunto, "abbiamo sempre lavorato bene".

"Nelle amministrative non andiamo bene - ha detto Di Maio - per problemi strutturali del Movimento che adesso iniziamo a risolvere. E' normale che ad ogni elezione amministrativa ci sia qualcuno che discute del mio ruolo. Il mio ruolo dura ancora quattro anni. Il peso politico delle due forze politiche nel Governo è di due terzi del Movimento in Parlamento e un terzo Lega. Fermo restando che abbiamo sempre lavorato bene e non c'è mai stato bisogno di imporre alcun tipo di equilibrio all'interno della maggioranza".

E dopo lo scontro con Tria sulla Tav evidenzia: 'Confermo la fiducia in Tria. Siamo una squadra'. 'Smentisco tutti i retroscena sugli attriti. E' stato un vertice operativo', ha aggiunto riferendosi all'incontro di ieri a Palazzo Chigi. 'Non è una novità che al'interno del Governo ci siano visioni differenti'.