M5S: Fattori, regola due mandati aurea

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Secondo me Luigi deve fare solo il capo politico che è già un impegno enorme. Non dovrebbe ricoprire tutti gli incarichi che sta ricoprendo. Cioè dovrebbe fare il vicepremier, che è quello per cui è stato eletto, e il capo politico. Il resto gli ruba solamente tempo e ci sono persone altrettanto preparate che possono sostituirlo. Bisogna imparare a delegare quando si fa i capi". Lo afferma Elena Fattori, senatrice M5s, a Rai Radio1. "Fare un direttorio di fedelissimi è l'ultima cosa da fare.

Si creano dissapori. Ci sono tante anime in un movimento e bisogna ascoltarle tutte. Per esempio le persone si eleggono, si scelgono le più rappresentative. Questa è democrazia, non partitocrazia. La regola dei due mandati secondo me è una regola aurea. È più che sufficiente. E' una regola importante del Movimento. Spero che ora ci sia un bel confronto, un bel dialogo e delle scelte consapevoli. Ultimamente le ultime votazioni sono state solo ratifiche di decisioni già prese", conclude Fattori.