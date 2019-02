M5S: Buffagni, con Toninelli perdiamo voti? Non posso rispondere

"Non posso rispondere...". risponde il sottosegretario M5S alla domanda se nel movimento non ci sia il dubbio che le esternazioni del ministro delle Infrastrutture Toninelli facciano perdere voti al M5S. Poi aggiunge: "Danilo Toninelli sta svolgendo un grande lavoro in un Ministero non facile. Non ho voluto rispondere perché una domanda così non meritava risposta e per questo mi sono limitato ad una risata".

"No, questo non compete a me e non ne vedo il motivo": così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni risponde, a Circo Massimo, alla domanda se il ministro dell'Economia Giovanni Tria debba dimettersi. "Il ragionamento che faccio - aggiunge - è un altro: ciascuno di noi deve fare il suo lavoro. Se sei andato a prendere un impegno all'1,6 (il riferimento è al rapporto deficit/pil che Tria avrebbe concordato con l'Ue prima del varo della manovra) senza averlo concordato con i tuoi numeri uno, con quelli che avevano i voti, hai generato un danno successivo".

"Bisogna discutere cosa c'è dentro. Va migliorata": afferma a proposito della legittima difesa. Quanto alla visita del ministro Salvini ad Angelo Peveri, l'imprenditore di Piacenza in carcere per aver sparato a un ladro, per Buffagni "la legittima difesa non ha nulla a che fare con quel caso, Peveri ha fatto una caccia illegale a dei ladri: si può legittimamente difendere sé stessi, ma non andare ad ammazzare uno, e lo hanno detto i giudici. Ho ricevuto due volte i ladri in casa, sono convinto che serva garantire certezza della pena per i ladri e queste persone devono sapere che rischiano a entrare a casa degli altri, ma io ho un bambino di un anno e mezzo e un'arma in casa non la metterei mai". "Non dobbiamo abbinare un problema che esiste con soluzioni che sono strumentali comunicativamente. La visita di Salvini non ha nulla a che fare con la legittima difesa", aggiunge.