Governo: Bernini (FI), è un freno a mano

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Il premier Conte continua a navigare nella sua realtà virtuale e stamani, in un'intervista al Sole 24 ore, ha sfogliato un'altra pagina del suo libro dei sogni assicurando che non ci saranno né patrimoniale né aumento dell'Iva, come se i conti pubblici fossero a posto. Ma è stupefacente apprendere che 'il governo vuole mettere il turbo al Paese sul fronte delle infrastrutture'. Salvo aggiungere che se l'analisi costi-benefici sulla Tav avrà bisogno di integrazioni 'le chiederemo agli stessi esperti già consultati'.

Ossia alla commissione Ponti-Toninelli che ha già affossato l'opera". Così la capogruppo FI al Senato Anna Maria Bernini.