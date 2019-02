D'Incà strappa dossier contro autonomia

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Ha strappato in diretta tv il dossier contro l'autonomia che creerebbe "cittadini di serie A e di serie B", attribuito al Movimento 5 Stelle, il deputato bellunese Federico d'Incà. Ospite di una trasmissione dell'emittente 'Rete Veneta', D'Incà, da sempre favorevole al percorso avviato dal Veneto, si è fatto consegnare dal conduttore il plico, negando che sia un documento di fonte parlamentare pentastellata, e davanti alle telecamere ne ha fatto carta straccia. "Ecco come si fa - ha detto il deputato, strappando i fogli - perchè sono cazzate scritte da qualcuno per poterci dare delle colpe". "Qualcuno del Sud - ha aggiunto - ha preparato e fatto girare questo foglietto. Io con loro ho discusso, e comunque nell'accordo per il nostro Governo c'è scritto che l'autonomia si fa, e si farà".