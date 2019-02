Sardegna:Conte,no conseguenze su governo

(ANSA) - SHARM EL-SHEIKH 25 FEB - "Non mi pronuncio sulle valutazioni politiche" del voto in Sardegna "ma non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali: sono importanti per la Sardegna e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega Araba.