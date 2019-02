Renzi, i genitori in tribunale per l'interrogatorio

Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono al nono piano del tribunale di Firenze per essere interrogati dal gip Angela Fontana che ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta che vede i genitori dell'ex premier accusati, tra l'altro, di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.

L'interrogatorio si tiene davanti al giudice Fantechi. I coniugi Renzi sono arrivati con la propria auto a Novoli e sono stati accompagnati nell'aula dove si tiene l'udienza e dove li ha raggiunti successivamente il loro difensore, l'avvocato Federico Bagattini.

Gip interroga per prima madre ex premier - La madre dell'ex premier Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata la prima ad essere sentita dal gip Angela Fantechi nell'interrogatorio di garanzia, mentre il marito Tiziano Renzi verrà sentito dopo. Secondo quanto si apprende, Laura Bovoli sta rispondendo alle domande del giudice.

I difensori hanno preparato per lei e anche per Tiziano Renzi, che aspetta il suo turno in una stanza vicina, memorie integrative da consegnare al giudice più altra documentazione. Anche oggi i legali dei Renzi hanno ribadito la massima disponibilità dei loro assistiti a fornire ogni chiarimento in merito alle accuse di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, in relazione ad alcune cooperative, per cui sono da lunedì 18 febbraio agli arresti domiciliari. Oltre al gip Fantechi all'interrogatorio è presente il procuratore aggiunto Luca Turco e, da qualche minuto, è entrato anche il procuratore capo Giuseppe Creazzo.