Grillo: Salvini? Leale e furbo, sfrutta le piazze

"Abbiamo cambiato il modo di fare politica. I partiti non ci sono più. Si stanno disintegrando, li abbiamo cancellati. Salvini? L'ho incontrato una volta in aeroporto: 'c'è mia mamma al telefono è una sua fan' e me la passa e io le ho detto 'Come mai non ha preso la pillola?' È uno leale ed è furbo perché sfrutta le piazze come facevamo noi. Però la Lega quello che stiamo facendo non lo sa. Stiamo cercando di fare capire alcune cose a questi giovani della Lega che non sono poi così coglioni...". Lo dice Grillo al teatro Metropolitan di Catania durante il suo spettacolo 'Insomnia (Ora dormo!)'.



"Perché non c'è la mafia in Sardegna? Perché tre sardi hanno tre opinioni diverse sulla mafia. Sono gli effetti che vediamo di una politica da 20 anni sbagliata. Perché prima si pensa alla pecora e poi ai pastori. È un'autonomia che non ha più senso. La democrazia e la politica si stanno decentrando, ma non sanno cosa succede nella periferia. Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono. Il movimento è nato per dare uno strumento ai cittadini anche con Russeau", sottolinea Grillo.



"Perché muore il Pd? Perché non ha narrazione: è noioso, è barboso. Ha messo questo Martina che sembra il maggiordomo della Famiglia Addams. Non c'e' ironia. Se c'è l'ironia fermi tutti: se fermi l'ironia sei già morto...". "E la Tv? Ogni mattina - aggiunge - inquadrano i giornali e ti cerchiano in giallo quello che vogliono tu legga".