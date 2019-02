Governo: E.Letta, se cade si vota

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "La mia impressione è che questo Parlamento è già lontanissimo dal sentimento popolare". Così Enrico Letta ad Agorà. "La Lega - sostiene - è il doppio di quello che ha in questo Parlamento, i 5 Stelle si è già visto quanto stiano scendendo, il centro-sinistra sta totalmente cambiando, con il congresso che sta facendo il Pd, i suoi equilibri - i suoi parlamentari erano stati tutti scelti in gran parte da Renzi, adesso mi sembra che il Pd vada in tutt'altra direzione. Io credo che se cadesse questo governo bisognerebbe andare al voto. Perché il voto sancirebbe una situazione che nel Paese è diversa da quella del 4 marzo".