Tajani, centro-destra unica alternativa

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 24 FEB - "L'unica alternativa" all'attuale Governo è un Esecutivo di centro-destra secondo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Stiamo lavorando per questo" ha detto parlando con l'ANSA in occasione della sua visita alla Comunità Incontro di Amelia.

"Un Governo di centro-destra - ha aggiunto Tajani - con una visione politica ed economica omogenea, meno tasse sulle imprese e sulle famiglie, sostegno a chi crea occupazione, al commercio e all'artigianato, all'agricoltura e alle libere professioni.

Tutte cose che questo Governo non fa. O si fa una politica per la crescita o aumenteranno vertiginosamente la disoccupazione come sta accadendo".

Tajani ha quindi annunciato che alle europee sarà capolista nella circoscrizione centrale. "Silvio Berlusconi lo sarà al nord-est, nord-ovest, al sud e nelle isole - ha detto -, io lo sarò nell'Italia centrale. Lavoriamo anche per allargare i confini del nostro movimento". (ANSA).