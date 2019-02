Sardegna: alle 12 affluenza del 16,7%

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - E' del 16,7% l'affluenza al voto, alle ore 12, per le regionali in Sardegna. Un dato in leggero aumento rispetto alle precedenti elezioni: nel 2014, infatti, alla stessa ora aveva votato il 14,5% degli aventi diritto.

La provincia con l'affluenza più alta è quella di Cagliari, dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari città). I seggi resteranno aperti sino alle 22.

L'affluenza finale, alle regionali di cinque anni fa, era stata del 52,2%.