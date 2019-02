Pedofilia, Papa Francesco: "Abusi piaga più mostruosa nella Chiesa"

In Vaticano giornata finale del summit sulla pedofilia. "L'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa", ha detto il Papa che vuole perseguire l'obiettivo che "tutte le attività e i luoghi della Chiesa siano sempre pienamente sicuri per i minori" e "si prendano tutte le misure possibili perché simili crimini non si ripetano", ed ha invitato a "liberarci dalla piaga del clericalismo, che è il terreno fertile per tutti questi abomini".