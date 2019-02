Formigoni, legale: è sereno e combattivo

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Sereno, combattivo". Mario Brusa, legale dell'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha trovato così il suo assistito dopo la prima notte nel carcere di Bollate, dove ieri Formigoni è arrivato per scontare la condanna definitiva per la vicenda Maugeri. "Da parte degli altri detenuti è venuta una grande comprensione - ha spiegato Brusa che l'ha incontrato stamani -: gli chiedono di che cosa ha bisogno, in una realtà in cui mai avrebbe pensato di trovarsi, anche se non appare scosso".