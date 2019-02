Basilicata: 5 candidati alla Presidenza

(ANSA) - POTENZA, 23 FEB - Sono cinque i candidati alla Presidenza della Regione Basilicata, dove per le elezioni regionali si voterà il prossimo 24 marzo: la presentazione delle liste (in totale 30: 16 per la provincia di Potenza e 14 per quella di Matera) si è conclusa alle ore 12 nei Palazzi di Giustizia dei due capoluoghi lucani.

I candidati alla carica di governatore sono il farmacista potentino Carlo Trerotola (centrosinistra), l'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi (centrodestra), l'imprenditore potentino Antonio Mattia (M5S), il professore dell'Università della Basilicata Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile) e il poliziotto Antonio Postorivo (Lega Sud).