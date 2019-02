Regione sarda porta Governo in tribunale

(ANSA) - CAGLIARI, 22 FEB - La Regione Sardegna porta il Governo in tribunale sulla vertenza accantonamenti. E' stato depositato oggi a Cagliari il ricorso contro il Ministero dell'Economia e contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "per l'accertamento del diritto di credito pari a 285,3 milioni di euro per il 2018 oltre a 33,4 milioni per ogni annualità 2016, 2017, 2018".

Una decisione all'indomani dall'impugnazione, sempre da parte della Giunta regionale, dell'ultima legge di stabilità nazionale a seguito della sentenza dell'11 gennaio scorso con cui la Corte Costituzionale invitava il Governo a trovare un accordo equo in termini di accantonamenti senza esercitare "principi tiranni" per la necessità di salvaguardare le casse nazionali.