Porzi, caso bambino è preoccupante

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - "Estremamente preoccupante e da condannare l'episodio che si sarebbe verificato a Foligno, in una scuola elementare, dove un bambino di colore sarebbe stato costretto dal maestro a voltarsi verso la finestra e additato come 'brutto'": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi.

"Si tratterebbe di un fatto di una gravità inaudita - dice Porzi - che avrebbe riguardato un ambiente, come quello della scuola, in cui gli insegnanti dovrebbero essere baluardi nei valori di convivenza civile, rispetto delle regole e rispetto reciproco. Nonostante il docente abbia parlato di un 'esperimento sociale', il gesto resta di una gravità e di una pericolosità impressionante. E' il momento di fermarsi - conclude la presidente dell'Assemblea legislativa - e di provare a riflettere su dove stiamo andando". (ANSA).