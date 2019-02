Senato, ok a ddl collegi con 136 sì

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Via libera dall'Aula del Senato al ddl sui Collegi, che riforma in parte le regole elettorali per le Camere per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Il provvedimento ha incassato 136 sì, 101 no e nessun astenuto. Ora il testo passa alla Camera.